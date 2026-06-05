जौनपुर पुलिस का कारनामा, पत्थर-जूते की फोटो लगाकर काट डाला बाइक का 9 हजार का चालान, जमकर हो रही फजीहत

प्रतिकात्मक तस्वीर, Pc-Patrika
Jaunpur police news: जौनपुर की पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग की फजीहत हो रही है। बरसठी पुलिस ने एक शख्स की बाइक का 9 हजार रुपए का चालान किया है और इसमें बाइक की जगह पत्थर, पाइप और जूते की फोटो अपलोड कर दी गई है। वहीं, आरोप है कि शख्स को इसकी शिकायत नहीं करने की पुलिस ने धमकी दी है, जिसके बाद जौनपुर पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है।
बताया जा रहा है कि बरसठी पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक बाइक का 9 हजार रुपए का चालान किया है। यह बाइक सरसरा गांव की रीता गुप्ता के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने चालान करने के बाद बाइक की जगह जूते, पाइप और पत्थर की फोटो अपलोड कर दी, जिसका मैसेज वाहन स्वामी के मोबाइल पर 28 मई को मिला।
रीता के बेटे सचिन गुप्ता ने बताया कि वह कुछ काम से रेलवे स्टेशन गए हुए थे और उन्होंने वहीं पास में अपनी बाइक यूपी 62 सीएच 3119 खड़ी कर दी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और उनकी बाइक का चालान कर दिया। आरोप है कि इस दौरान 9 हजार रुपए का चालान काटा गया। सचिन ने बताया कि इस मामले में उन्होंने पुलिस से जानकारी ली तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें कहा कि इसकी शिकायत किसी से ना करें, वरना बाइक सीज कर दी जाएगी।
सचिन के मुताबिक, चालान में हेलमेट, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस ना होने की बात लिखी गई है, जबकि उनकी बाइक का फिटनेस 2036 तक और इंश्योरेंस 2027 तक वैध है। सचिन ने बताया कि 28 में को मैसेज आने के बाद वह काफी परेशान हैं। सचिन ने बताया कि उनके पास बाइक से संबंधित सारे वैध कागजात भी मौजूद हैं।
मामला सामने आने के बाद पुलिसकर्मी इस पूरे प्रकरण की लीपापोती में जुटे हुए हैं। सचिन का आरोप है कि स्थानीय थाने में संपर्क किए जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने इसकी शिकायत नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं, थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा है कि यदि पीड़ित वैध कागजात दिखता है तो जुर्माने की राशि कम कर दी जाएगी। वहीं, पुलिस की इस कारगुजारी पर लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है।
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