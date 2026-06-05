जौनपुर पुलिस का कारनामा, पत्थर-जूते की फोटो लगाकर काट डाला बाइक का 9 हजार का चालान, जमकर हो रही फजीहत

रीता के बेटे सचिन गुप्ता ने बताया कि वह कुछ काम से रेलवे स्टेशन गए हुए थे और उन्होंने वहीं पास में अपनी बाइक यूपी 62 सीएच 3119 खड़ी कर दी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और उनकी बाइक का चालान कर दिया। आरोप है कि इस दौरान 9 हजार रुपए का चालान काटा गया। सचिन ने बताया कि इस मामले में उन्होंने पुलिस से जानकारी ली तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें कहा कि इसकी शिकायत किसी से ना करें, वरना बाइक सीज कर दी जाएगी।