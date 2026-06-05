प्रेम विवाह का दुखद अंत: मथुरा में झांसी के युवक ने पत्नी को गोली मार कर खुद भी की आत्महत्या

Sad End Of Love Marriage: झांसी में 5 साल के प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया। जब विवाद के बाद पत्नी बिना बताए सहेली के घर किराए के मकान में आकर रहने लगी। खोजते हुए पति पहुंचा यहां पर भी दोनों के बीच कहा सुनी हुई। गुस्से में आकर युवक ने पत्नी को गोली मार दी। जिससे वह मौके पर गिर पड़ी। युवक यहीं नहीं रुका और उसने खुद को भी गोली मार ली। उस समय उसके मोबाइल की घंटी भी बज रही थी। गोली लगते ही युवक सीढ़ियों पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बज रहे हैं मोबाइल पर बातचीत की। भाई को घटनाक्रम के विषय में जानकारी दी। मामला हाईवे थाना क्षेत्र की है।