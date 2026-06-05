‘PDA के लोगों को कमर के ऊपर बीजेपी लोगों के पैर में लगती है गोली’, एनकाउंटर के ऊपर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने उठाए सवाल

दरअसल, गाजीपुर में कारोबारी विनीत राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में बुधवार की रात एक लाख रुपए के इनामी और हत्याकांड में आरोपी कमलेश बिंद के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से कमलेश मारा गया। वहीं, इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी को भी गोली लगी थी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि कमलेश की अंतिम यात्रा के दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। इस मामले में सपा ने करीब 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की कही है और मुकदमा दर्ज किया गया है।