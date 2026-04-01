काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो कलंक है… क्या बोल गए बागेश्वर बाबा

इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में करीब 65 ऐसे देश हैं जो मुसलमान के लिए हैं और ऐसे ही अनगिनत देश है जो ईसाइयों के लिए हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई भी देश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि करीब 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था को लेकर वह हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक, जल्द ही उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी।