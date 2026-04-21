21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी पहुंचे काशी, करेंगे समीक्षा बैठक, स्थलीय निरीक्षण का भी प्लान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह जिले के अधिकारियों संग सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे...

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 21, 2026

pc-patrika

वाराणसी: अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी काशी पहुंचे हुए हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण और उद्घाटन होने वाले विकास कार्यों का जायजा लेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह जिले के अधिकारियों संग सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अधिकारियों ने तैयारी की है।

दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में बैठक के बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सीएम योगी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की जमीनी हकीकत भी देख सकते हैं।

बरेका ग्राउंड का करेंगे निरीक्षण

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को दो दिवसीय दौरे पर काशी आ सकते हैं। इसके साथ ही बरेका ग्राउंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं से संवाद कर सकते हैं। इसी को लेकर सीएम योगी बरेका जाकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे उन रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित दस्तावेज को भी दुरुस्त रखने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री इसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे और बुधवार की सुबह काशी से रवाना हो जाएंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 06:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी पहुंचे काशी, करेंगे समीक्षा बैठक, स्थलीय निरीक्षण का भी प्लान

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया संदिग्ध, बैग खोलने पर सुरक्षाकर्मियों की फटी रह गई आंखें, मिला ये सामान

वाराणसी

यूपी कॉलेज हत्याकांड: छात्रों ने सीएम के नाम खून से लिखा खत, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

वाराणसी

स्मार्ट सिटी में स्मार्ट व्यवस्था, काशी के घाट-मंदिरों में लगेंगे स्मार्ट डिजिटल लॉकर, सामान खोने की झंझट खत्म

वाराणसी

वाराणसी में किशोर की पीट-पीटकर हत्या, घाट पर मला-फूल बेचने को लेकर था विवाद, परिजनों ने किया हंगामा

वाराणसी

काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो कलंक है… क्या बोल गए बागेश्वर बाबा

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.