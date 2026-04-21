पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी पहुंचे काशी, करेंगे समीक्षा बैठक, स्थलीय निरीक्षण का भी प्लान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे उन रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित दस्तावेज को भी दुरुस्त रखने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री इसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे और बुधवार की सुबह काशी से रवाना हो जाएंगे।