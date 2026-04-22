नारी सम्मान पीएम मोदी का दिखावा: अजय राय ने दिया चैलेंज, कहा- दम है तो पत्नी संग बाबा विश्वनाथ के करें दर्शन

अजय राय ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे एक चुनावी स्टंट करार दिया है। अजय राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को काशी आ रहे हैं और यहां वह 50 हजार महिलाओं से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 50 हजार नहीं 5 लाख महिलाओं का अभिनंदन करें, लेकिन जब तक अपनी पत्नी का अभिनंदन नहीं करेंगे, तब तक यही माना जाएगा कि उनके भीतर नारी के लिए कोई अभिनंदन ही नहीं है।