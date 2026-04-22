22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

नारी सम्मान पीएम मोदी का दिखावा: अजय राय ने दिया चैलेंज, कहा- दम है तो पत्नी संग बाबा विश्वनाथ के करें दर्शन

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ काशी में प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है और कहा है कि वह यदि दम रखते हैं तो काशी जब अपने दौरे पर आएं तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें..

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 22, 2026

ajay rai PC: IANS

PC: IANS

वाराणसी: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी पत्नी के साथ काशी में प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है और कहा है कि वह यदि दम रखते हैं तो काशी जब अपने दौरे पर आएं तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नारी सम्मान के नाम पर केवल दिखावा करती है।

प्रेस वार्ता में पीएम मोदी की पत्नी की भी लगी तस्वीर

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को अपनी पत्नी के साथ प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन की तस्वीर भी अपने साथ रखी थी। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। उन्होने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था और बीजेपी इसे लागू करवाने के बजाय इस पर राजनीति करके अपनी सीट बढ़वाना चाहती है।

अजय राय ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे एक चुनावी स्टंट करार दिया है। अजय राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को काशी आ रहे हैं और यहां वह 50 हजार महिलाओं से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 50 हजार नहीं 5 लाख महिलाओं का अभिनंदन करें, लेकिन जब तक अपनी पत्नी का अभिनंदन नहीं करेंगे, तब तक यही माना जाएगा कि उनके भीतर नारी के लिए कोई अभिनंदन ही नहीं है।

पत्नी के साथ आएं पीएम मोदी

अजय राय ने कहा है कि 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति अभिनंदन केवल और केवल एक ढकोसला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है कि 28 अप्रैल को वह काशी आ रहे हैं तो अपनी पत्नी यशोदा बेन के साथ काशी आएं और बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर मत्था टेकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 02:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / नारी सम्मान पीएम मोदी का दिखावा: अजय राय ने दिया चैलेंज, कहा- दम है तो पत्नी संग बाबा विश्वनाथ के करें दर्शन

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IPL के बीच काशी पहुंचे रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया सरोज संग बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, जून में इस होटल में होगी शादी!

वाराणसी

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी पहुंचे काशी, करेंगे समीक्षा बैठक, स्थलीय निरीक्षण का भी प्लान

वाराणसी

वाराणसी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया संदिग्ध, बैग खोलने पर सुरक्षाकर्मियों की फटी रह गई आंखें, मिला ये सामान

वाराणसी

यूपी कॉलेज हत्याकांड: छात्रों ने सीएम के नाम खून से लिखा खत, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

वाराणसी

स्मार्ट सिटी में स्मार्ट व्यवस्था, काशी के घाट-मंदिरों में लगेंगे स्मार्ट डिजिटल लॉकर, सामान खोने की झंझट खत्म

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.