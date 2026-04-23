एक ही स्कूल से हैं हाईस्कूल की 1st और 2nd टॉपर, अंशिका और अदिति ने लहराया परचम

बाराबंकी की अंशिका ने पहला और अदिति ने प्राप्त किया दूसरा स्थान, PC- Patrika
UP Board Result 2026 : यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2026 के नतीजों में बाराबंकी जिले के एक ही स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है।
इस स्कूल की दो मेधावी छात्राओं अंशिका और अदिति ने क्रमशः जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है। अंशिका ने 97.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रदेश स्तर पर भी टॉप किया, जबकि अदिति ने 97.50 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों द माडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, बाराबंकी, जैदपुर की छात्राएं हैं।
दोनों छात्राओं का एक ही स्कूल से टॉप-2 में जगह बनाना न केवल स्कूल के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे बाराबंकी जिले के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय लोग दोनों मेधावी बेटियों की इस उपलब्धि पर खुशी मना रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं।
हाल ही में घोषित हुए 10वीं के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। इस साल कुल 90.42% अभ्यर्थी सफल रहे हैं, जो पिछले वर्ष (90.11%) की तुलना में 0.31% अधिक है।
परिणामों में लैंगिक आधार पर एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। पिछले 5 वर्षों से लड़कियां लगातार लड़कों से आगे चल रही हैं।
|वर्ष
|छात्राओं का पास %
|छात्रों का पास %
|2026 (वर्तमान)
|93.76%
|87.30%
|2025
|93.87%
|86.66%
|2024
|88.42%
|77.78%
|2023
|93.35%
|86.00%
|2022
|91.69%
|85.25%
इस साल का सबसे प्रेरणादायक पहलू जेल के कैदियों का प्रदर्शन रहा। सलाखों के पीछे रहकर भी शिक्षा की मशाल जलाने वाले कैदियों ने सबको चौंका दिया है।
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