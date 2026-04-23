एक ही स्कूल से हैं हाईस्कूल की 1st और 2nd टॉपर, अंशिका और अदिति ने लहराया परचम

इस स्कूल की दो मेधावी छात्राओं अंशिका और अदिति ने क्रमशः जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है। अंशिका ने 97.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रदेश स्तर पर भी टॉप किया, जबकि अदिति ने 97.50 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों द माडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, बाराबंकी, जैदपुर की छात्राएं हैं।