आंख और गाल नोंचकर कच्चा खाया, चूल्हे में पकाया सिर, आइसक्रीम के लिए कर दिया युवक का कत्ल

बब्लू के पिता पुनवासी राजभर ने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा बर्फ बेचने गया था। आरोपी ने उसे आवाज देकर रोका और बर्फ ली। पैसा मांगने पर वह झोपड़ी में चला गया। देर होने पर बेटा पैसा मांगने गया तो आरोपी ने बांका लेकर हमला कर दिया। उसने मेरे बेटे की आंखें और गाल चबा डाले। पैसों के लिए मेरे बेटे को नरभक्षी बनकर मार डाला गया। पिता ने आगे कहा कि पुलिस ने उन्हें शुरू में एक्सीडेंट बताया था। बाद में सच्चाई पता चली। गांव के अनिल राजभर ने भी बताया कि पैसों को लेकर छोटा सा विवाद था, लेकिन आरोपी ने इतनी क्रूरता कर दी।