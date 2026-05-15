बाराबंकी से कुशीनगर तक फैला संदिग्ध नेटवर्क: गिरफ्तार आरोपियों ने खोले कई राज, ATS के निशाने पर पूरा नेटवर्क

UP ATS Investigation: उत्तर प्रदेश में सामने आए RSS दफ्तर जासूसी मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश ATS की जांच में लगातार नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बाराबंकी निवासी दानियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा संगठित नेटवर्क हो सकता है, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में रहकर भारत की संवेदनशील जानकारियां जुटाने में लगा था।