दूध बेचने वाले की बेटी बनी टॉपर, 96.33% लाकर रच दिया इतिहास, मेरिट में 9वां स्थान

बाराबंकी की मोनिका ने UP Board में मारी बाजी
UP Board Result 2026 Barabanki Topper Monika Yadav: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) के हाईस्कूल परीक्षा परिणामों में बाराबंकी की एक बेटी ने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया है कि यदि इरादे मजबूत हों, तो गरीबी और अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकते। किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इस्माइलपुर की छात्रा मोनिका यादव ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नौवां स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है।
मोनिका यादव ने हाईस्कूल की परीक्षा में 96.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। कुल 600 अंकों में से उन्होंने 578 अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। जैसे ही बृहस्पतिवार को परीक्षा परिणाम घोषित हुए, मोनिका का नाम टॉपर्स की सूची में देखकर स्कूल और परिवार में जश्न का माहौल छा गया।
मोनिका का परिवार बाराबंकी के देवा क्षेत्र के मामापुर गाँव में रहता है। उनके पिता, उमेश कुमार, पेशे से एक दुग्ध विक्रेता हैं। सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। माँ मंजू देवी ने भी हर कदम पर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। मोनिका की इस सफलता ने यह दिखा दिया कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों या महँगे स्कूलों की मोहताज नहीं होती।
मोनिका की पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए उनके स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। दिन-रात का परिश्रम: मोनिका ने बिना किसी विशेष संसाधनों के, घंटों मेहनत कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। सम्मान और श्रेय: अपनी सफलता का पूरा श्रेय मोनिका ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक कुमार त्रिपाठी और अपने शिक्षकों को दिया है। उनके मार्गदर्शन ने ही मोनिका को जटिल विषयों को समझने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की।
परीक्षा परिणाम आने के बाद, कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार त्रिपाठी ने मोनिका को मिठाई खिलाकर और सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया। स्कूल के अन्य छात्रों के लिए मोनिका अब एक रोल मॉडल बन चुकी हैं।
मोनिका यादव की कहानी उन हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। एक साधारण परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत और जुनून से न केवल अपने पिता का सिर गर्व से ऊँचा किया है, बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
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