दूध बेचने वाले की बेटी बनी टॉपर, 96.33% लाकर रच दिया इतिहास, मेरिट में 9वां स्थान

मोनिका की पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए उनके स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। दिन-रात का परिश्रम: मोनिका ने बिना किसी विशेष संसाधनों के, घंटों मेहनत कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। सम्मान और श्रेय: अपनी सफलता का पूरा श्रेय मोनिका ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक कुमार त्रिपाठी और अपने शिक्षकों को दिया है। उनके मार्गदर्शन ने ही मोनिका को जटिल विषयों को समझने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की।