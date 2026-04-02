LPG Tanker Leak : लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर गैस रिसाव से हड़कंप, 20 किलोमीटर लंबा भीषण जाम

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि खतरनाक पदार्थों के परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना कितना जरूरी है। थोड़ी सी चूक भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। फिलहाल प्रशासन और विशेषज्ञ टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द गैस रिसाव पर पूरी तरह काबू पाया जाए और यातायात व्यवस्था को सामान्य किया जा सके। स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हालात नियंत्रण में आ जाएंगे। तब तक लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।