पिता के साथ रहना चाहता था बच्चा, फिर भी कोर्ट ने माँ को सौंप दी कस्टडी, कहा-उसका भविष्य अहम

यह मामला एक 10 वर्षीय बच्चे की कस्टडी को लेकर था। बच्चे की माँ (याची), जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) दाखिल की थी। माँ का तर्क था कि बच्चे का पिता शराब की लत से जूझ रहा है और आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है, जिससे बच्चे का भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। दूसरी ओर, पिता का कहना था कि बच्चा मेरठ में उनके साथ रह रहा है और बच्चा खुद पिता के पास ही रहना चाहता है।