प्रयागराज का तापमान 45 डिग्री को पार, 26 अप्रैल से बन रहे मौसमी सिस्टम से राहत की उम्मीद

IMD alert: मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में प्रयागराज एक बार फिर प्रदेश में सबसे अधिक गर्म घोषित किया गया। यहां का तापमान 45.02 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बनारस बीएचयू का 44.3, बांदा का 44.2, हमीरपुर का 44.2, सुल्तानपुर का 45.8, आगरा का 45.4, कानपुर एयर फोर्स स्टेशन का 45 डिग्री, कानपुर नगर का 42.5 डिग्री और कंपनी बाग का 41.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 48 घंटे में राहत मिलने की संभावना नहीं है। 26 अप्रैल से कुछ मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं, जिससे तापमान में कमी आएगी। बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है, तो बूंदाबांदी हो सकती है। ‌