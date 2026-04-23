प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से कहा इंतजार है पाकिस्तान में हनुमंत कथा की

Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya reached stage of Bageshwar Dham Peethadhishwar Pandit Dhirendra Krishna Shastri: प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित बाबा बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को माला पहनाया और आशीर्वाद लिया। मंच पर उपमुख्यमंत्री का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कामना है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव और पहले के हिंदुस्तान जो आज पाकिस्तान बन गया है वहां पर भी हनुमंत कथा का आयोजन किया जाए। प्रयागराज के में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की हनुमंत कथा चल रही है। जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बाहर से भी नेता पहुंच रहे हैं आज हनुमंत कथा का आखिरी दिन है