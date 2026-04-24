अब सीधे नहीं गिरेगा घर! बुलडोजर चलाने से पहले देना होगा नोटिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने या निर्माण गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। बिना नोटिस और सुनवाई के की गई कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए।