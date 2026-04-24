24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

अब सीधे नहीं गिरेगा घर! बुलडोजर चलाने से पहले देना होगा नोटिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि निजी संपत्ति पर बुलडोजर या ध्वस्तीकरण से पहले कानूनी प्रक्रिया और नोटिस देना अनिवार्य है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Apr 24, 2026

संपत्ति पर कार्रवाई से पहले जरूरी होगा नोटिस!

संपत्ति पर कार्रवाई से पहले जरूरी होगा नोटिस!

Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने या निर्माण गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। बिना नोटिस और सुनवाई के की गई कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए।

बिना नोटिस कार्रवाई पर रोक

हाई कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी निजी जमीन पर बने निर्माण को गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को 'कारण बताओ नोटिस' देना अनिवार्य है। केवल नोटिस देना ही काफी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को अपनी बात रखने और सुनवाई का पूरा अवसर भी मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भले ही विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान के उल्लंघन पर कार्रवाई का हक है, लेकिन वे कानून से ऊपर नहीं हैं।

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद मुख्य रूप से जमीन की पैमाइश और सीमा विवाद से जुड़ा था। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक:

प्लाट संख्या 27: यह 'नवीन परती' यानी सरकारी भूमि घोषित है।

प्लाट संख्या 28: यह एक निजी स्वामित्व वाली भूमि है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि प्रशासन उनकी निजी संपत्ति पर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। वहीं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का तर्क था कि कार्रवाई केवल उसी निर्माण पर की गई जो स्वीकृत नक्शे या योजना के अनुरूप नहीं था।

सरकारी बनाम निजी भूमि पर नियम

कोर्ट ने दोनों स्थितियों में फर्क स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकारी भूमि (प्लाट 27): यदि सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण किया गया है, तो उसे नियमानुसार हटाया जा सकता है। निजी भूमि (प्लाट 28): यदि जमीन निजी है, तो वहां किसी भी तोड़फोड़ से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना होगा।

निजी विवाद के लिए सिविल कोर्ट का रास्ता

हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि दो पक्षों के बीच जमीन की सीमा या मालिकाना हक को लेकर कोई निजी झगड़ा है, तो उन्हें सक्षम सिविल कोर्ट जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसे मामलों में जल्दबाजी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

न्यायालय ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी निजी निर्माण पर कार्रवाई से पहले विधिवत नोटिस जारी किया जाए। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो बिना पूर्व सूचना के प्रशासनिक कार्रवाई का डर महसूस करते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि 'कानून का राज' प्रक्रिया के पालन में ही निहित है।

ये भी पढ़ें

पिता के साथ रहना चाहता था बच्चा, फिर भी कोर्ट ने माँ को सौंप दी कस्टडी, कहा-उसका भविष्य अहम
प्रयागराज
Court orders

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अब सीधे नहीं गिरेगा घर! बुलडोजर चलाने से पहले देना होगा नोटिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पिता के साथ रहना चाहता था बच्चा, फिर भी कोर्ट ने माँ को सौंप दी कस्टडी, कहा-उसका भविष्य अहम

Court orders
प्रयागराज

प्रयागराज में 44.4 डिग्री के साथ सूरज की तपन, सड़कों पर सन्नाटा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम?

भीषण गर्मी, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से कहा इंतजार है पाकिस्तान में हनुमंत कथा की

प्रयागराज

UP Board Class 10th Result 2026: कशिश और अंशिका बनीं टॉपर, यूपी बोर्ड में बेटियों की शानदार जीत

97.83% के साथ दोनों ने मारी बाजी
प्रयागराज

UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनी टॉपर

up board 12th class result 2026 live updates roll number wise check online
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.