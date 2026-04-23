UP Board Class 10th Result 2026: कशिश और अंशिका बनीं टॉपर, यूपी बोर्ड में बेटियों की शानदार जीत

UP Board Class 10th Result Out: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83% अंकों के साथ टॉप किया है। दूसरे स्थान पर बाराबंकी की अदिति रहीं, जिन्होंने 97.50% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर 97.33% अंक के साथ सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा हैं। इस बार टॉप-3 में कुल 6 छात्र-छात्राएं हैं, जिनमें से 5 लड़कियां हैं।