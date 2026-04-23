UP Board Class 10th Result 2026: कशिश और अंशिका बनीं टॉपर, यूपी बोर्ड में बेटियों की शानदार जीत

97.83% के साथ दोनों ने मारी बाजी
UP Board Class 10th Result Out: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83% अंकों के साथ टॉप किया है। दूसरे स्थान पर बाराबंकी की अदिति रहीं, जिन्होंने 97.50% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर 97.33% अंक के साथ सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा हैं। इस बार टॉप-3 में कुल 6 छात्र-छात्राएं हैं, जिनमें से 5 लड़कियां हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, 2026 में 10वीं में कुल 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14 लाख 38 हजार 682 छात्र और 13 लाख 12 हजार 263 छात्राएं थीं। 25.89 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 1.61 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी।
10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी को शुरू हुई थीं और 12 मार्च को समाप्त हुई थीं। परीक्षा कुल 8033 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, और मूल्यांकन के लिए 96,804 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। करीब 1.57 करोड़ कॉपियां चेक की गईं।
छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट दो दिन पहले जारी किया गया है, जिससे छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है।
छात्र अपनी रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा, रिजल्ट SMS, DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी चेक किया जा सकता है। टॉपर्स को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रिजल्ट चेक करते समय वेबसाइट पर ट्रैफिक को ध्यान में रखें और धैर्य रखें।
डॉ. महेंद्र देव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ने कहा कि “परीक्षाफल केवल अंक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के परिश्रम और संकल्प का प्रतीक है। जिन विद्यार्थियों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वे निराश न हों—आगे सुधार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।”
छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया बेहद सरल है:
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