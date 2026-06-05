बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

तौकीर रजा की अपील का असर पड़ा और जुम्मे की नमाज के बाद बरेली के अलग-अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ आने लगे। जिसके कारण पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुकान के शटर गिर गए, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, फायरिंग और पथराव की घटना हुई। लूटपाट और तोड़फोड़ भी की गई। शहर के अलग-अलग क्षेत्र से हिंसा, तोड़फोड़, मारपीट की घटनाएं आने लगी।