मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट:  मानसून 2026 ने दी दस्तक, जानें कब पहुंचेगा यूपी, क्या स्थिति रहेगी?

Monsoon 2026 Update : मौसम विभाग में मानसून 2026 को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है जिसके अनुसार इस बार औसत से कम बारिश हो सकती है। प्रदेश में 24 से 30 जून के बीच मानसून की बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग में पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। प्रयागराज में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम के समय प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लोगों को सावधान किया गया है।