UP Board Result 2026: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, सबसे पहले रिजल्ट पाने के लिए करें ये काम

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं इसे ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए वे अमर उजाला की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सिर्फ अपना रोल नंबर डालना होगा। इसके अलावा, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जन्मतिथि की जानकारी भी मांगी जा सकती है। ऑनलाइन रिजल्ट देखने की सुविधा से छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे ही अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्रों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।