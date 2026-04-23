मुरादाबाद में बेटी बनी कातिल, लोहे की सरिया से मां-भाई की हत्या, मामूली झगड़े में खोया मानसिक संतुलन

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह घटना शाम के वक्त हुई। बताया जा रहा है कि घर के भीतर किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। गुस्से में पागल होकर उसने पास में रखी एक लोहे की सरिया उठाई और अपनी मां व भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।