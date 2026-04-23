मुरादाबाद में बेटी बनी कातिल, लोहे की सरिया से मां-भाई की हत्या, मामूली झगड़े में खोया मानसिक संतुलन

एक बेटी ने खत्म कर दिया अपना ही परिवार
Moradabad Crime News: मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ भैंसिया जमालपुर गांव में एक युवती ने अपनी ही मां और भाई की निर्मम हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड ने न केवल गांव को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी है।
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह घटना शाम के वक्त हुई। बताया जा रहा है कि घर के भीतर किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। गुस्से में पागल होकर उसने पास में रखी एक लोहे की सरिया उठाई और अपनी मां व भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
वारदात के बाद घर का नजारा दिल दहला देने वाला था। मां और बेटे के शव खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। जैसे ही गांव वालों को इस बात की भनक लगी, वहां भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना कांठ पुलिस और आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती छानबीन में आरोपी युवती मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने इतना खौफनाक कदम उठाया। हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के पीछे कोई और पुरानी रंजिश या गहरा विवाद तो नहीं था। पुलिस हर पहलू को गंभीरता से देख रही है ताकि सच सामने आ सके।
मृतका के बड़े बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने पुष्टि की है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एक ही परिवार के सदस्य द्वारा किए गए इस कृत्य से हर कोई सन्न है।
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