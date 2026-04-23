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मुरादाबाद

मुरादाबाद में बेटी बनी कातिल, लोहे की सरिया से मां-भाई की हत्या, मामूली झगड़े में खोया मानसिक संतुलन

मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र के भैंसिया जमालपुर गांव में एक युवती ने मामूली विवाद के बाद अपनी मां और भाई की लोहे की सरिया से हत्या कर दी।

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मुरादाबाद

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Anuj Singh

Apr 23, 2026

एक बेटी ने खत्म कर दिया अपना ही परिवार

एक बेटी ने खत्म कर दिया अपना ही परिवार

Moradabad Crime News: मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ भैंसिया जमालपुर गांव में एक युवती ने अपनी ही मां और भाई की निर्मम हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड ने न केवल गांव को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी है।

मामूली विवाद और खूनी अंजाम

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह घटना शाम के वक्त हुई। बताया जा रहा है कि घर के भीतर किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। गुस्से में पागल होकर उसने पास में रखी एक लोहे की सरिया उठाई और अपनी मां व भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

मंजर देख कांप गई रूह

वारदात के बाद घर का नजारा दिल दहला देने वाला था। मां और बेटे के शव खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। जैसे ही गांव वालों को इस बात की भनक लगी, वहां भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना कांठ पुलिस और आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके।

मानसिक अस्थिरता या कुछ और?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती छानबीन में आरोपी युवती मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने इतना खौफनाक कदम उठाया। हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के पीछे कोई और पुरानी रंजिश या गहरा विवाद तो नहीं था। पुलिस हर पहलू को गंभीरता से देख रही है ताकि सच सामने आ सके।

पुलिस की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति

मृतका के बड़े बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने पुष्टि की है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एक ही परिवार के सदस्य द्वारा किए गए इस कृत्य से हर कोई सन्न है।

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Published on:

23 Apr 2026 08:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में बेटी बनी कातिल, लोहे की सरिया से मां-भाई की हत्या, मामूली झगड़े में खोया मानसिक संतुलन

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