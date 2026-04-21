24 हजार के झगड़े में दो जिंदगियां खत्म, बच्चों के सामने मां-बाप को चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार

मुरादाबाद में मकान विवाद बना खूनी खेल
Moradabad Crime News: मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके में सोमवार की रात करीब आठ बजे एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक मकान के विवाद को लेकर पति-पत्नी की बच्चों के सामने ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक राजा (30) और उनकी पत्नी फराह (30) हैं। दोनों की हत्या उनके अपने घर में हुई। इस दौरान उनके तीन छोटे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस के लोग दौड़े आए, लेकिन तब तक हत्यारे मौके से भाग चुके थे। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है।
करीब एक साल पहले राजा ने अपने पड़ोसी फहीम से रामगंगा किनारे बने एक कमरे का मकान खरीदा था। कुल कीमत दो लाख 24 हजार रुपये तय हुई थी। राजा पॉलिश का काम करते थे। उन्होंने दो लाख रुपये दे दिए और मकान पर कब्जा ले लिया। बाकी 24 हजार रुपये रजिस्ट्री के समय देने थे। राजा अपनी पत्नी फराह, 8 साल की बेटी अफ्शा, 8 साल के बेटे आतिफ और डेढ़ साल के छोटे बेटे अब्बास के साथ इस मकान में रह रहे थे। लेकिन फहीम ने अभी तक मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। अब फहीम रजिस्ट्री के लिए 24 हजार की जगह 40 हजार रुपये मांगने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया। रविवार की शाम भी राजा और फहीम के बीच झगड़ा हुआ था। राजा ने फहीम को पीटा था, जिससे फहीम के हाथ में चोट लग गई थी।
सोमवार रात आठ बजे राजा और फराह अपने कमरे में थे। छोटा बच्चा अब्बास चरपाई पर लेटा हुआ था। बेटी अफ्शा की तबीयत खराब चल रही थी, जबकि अफ्शा और आतिफ घर के सामने खेल रहे थे। इसी दौरान फहीम का बेटा फरजंद, उसका चचेरा भाई और एक अन्य युवक राजा के घर में घुस आए। आरोपियों ने राजा पर हमला बोल दिया। जब फराह पति को बचाने आई तो उन पर भी मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर दोनों बड़े बच्चे भी कमरे में दौड़कर आए। इसके बाद आरोपियों ने बच्चों के सामने ही चाकू से राजा और फराह को गोदना शुरू कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारे वारदात के बाद फरार हो गए।
चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या मकान के रजिस्ट्री विवाद को लेकर हुई है। हत्यारोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
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