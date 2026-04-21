24 हजार के झगड़े में दो जिंदगियां खत्म, बच्चों के सामने मां-बाप को चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार

करीब एक साल पहले राजा ने अपने पड़ोसी फहीम से रामगंगा किनारे बने एक कमरे का मकान खरीदा था। कुल कीमत दो लाख 24 हजार रुपये तय हुई थी। राजा पॉलिश का काम करते थे। उन्होंने दो लाख रुपये दे दिए और मकान पर कब्जा ले लिया। बाकी 24 हजार रुपये रजिस्ट्री के समय देने थे। राजा अपनी पत्नी फराह, 8 साल की बेटी अफ्शा, 8 साल के बेटे आतिफ और डेढ़ साल के छोटे बेटे अब्बास के साथ इस मकान में रह रहे थे। लेकिन फहीम ने अभी तक मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। अब फहीम रजिस्ट्री के लिए 24 हजार की जगह 40 हजार रुपये मांगने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया। रविवार की शाम भी राजा और फहीम के बीच झगड़ा हुआ था। राजा ने फहीम को पीटा था, जिससे फहीम के हाथ में चोट लग गई थी।