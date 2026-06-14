मुरादाबाद में हत्या: 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना, दिन निकलते ही गोलियों से गूंजा इलाका

मुरादाबाद में सनसनीखेज हत्या। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
Moradabad Crime: मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव छतरपुर खंनुपुर में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। दिन की शुरुआत होते ही गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ ही पलों में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बेखौफ बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि गोलीबारी की इस घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी अंकित पुत्र कल्लू रविवार सुबह अपने घर से बाहर निकला था। बताया जा रहा है कि वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावर अचानक वहां पहुंच गए। किसी को कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले ही बदमाशों ने अंकित को निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने बेहद करीब से उसकी गर्दन पर तमंचा सटाकर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
गोली अंकित की गर्दन में लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। परिजन और आसपास मौजूद ग्रामीण जब तक उसे संभाल पाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
घटना के दौरान हुई गोलीबारी में एक अन्य युवक भी हमलावरों की गोली का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक के सिर में गोली लगी है, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है और चिकित्सकों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
घटना की जानकारी मिलते ही कुंदरकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर पुरानी रंजिश समेत कई संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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