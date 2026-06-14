14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में हत्या: 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना, दिन निकलते ही गोलियों से गूंजा इलाका

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में रविवार सुबह 22 वर्षीय अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर के बाहर खड़े युवक की गर्दन से तमंचा सटाकर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jun 14, 2026

moradabad ankit shot dead village firing case

मुरादाबाद में सनसनीखेज हत्या। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Moradabad Crime: मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव छतरपुर खंनुपुर में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। दिन की शुरुआत होते ही गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ ही पलों में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बेखौफ बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि गोलीबारी की इस घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।

दरवाजे पर खड़े युवक को बनाया गया निशाना

प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी अंकित पुत्र कल्लू रविवार सुबह अपने घर से बाहर निकला था। बताया जा रहा है कि वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावर अचानक वहां पहुंच गए। किसी को कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले ही बदमाशों ने अंकित को निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने बेहद करीब से उसकी गर्दन पर तमंचा सटाकर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

गोली लगते ही मौके पर हुई मौत

गोली अंकित की गर्दन में लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। परिजन और आसपास मौजूद ग्रामीण जब तक उसे संभाल पाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

दूसरी गोलीबारी में एक और युवक घायल

घटना के दौरान हुई गोलीबारी में एक अन्य युवक भी हमलावरों की गोली का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक के सिर में गोली लगी है, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है और चिकित्सकों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया

घटना की जानकारी मिलते ही कुंदरकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए हैं।

आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय

पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर पुरानी रंजिश समेत कई संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ब्वॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया, परिजनों ने देखा, प्रेमी की कर दी हत्या, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Uttarakhand Dalit youth murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Jun 2026 01:36 pm

Published on:

14 Jun 2026 01:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में हत्या: 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना, दिन निकलते ही गोलियों से गूंजा इलाका

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आतंक, उग्रवाद और नक्सलवाद पर सख्त रुख: मुरादाबाद में बोले केशव प्रसाद मौर्य, भारत अब निर्णायक कार्रवाई वाला देश

moradabad keshav prasad maurya terrorism statement india government
मुरादाबाद

मुरादाबाद में युवती को बहला-फुसलाकर किया गलत काम, दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट केस दर्ज

moradabad bhojpur crime accused arrested bns act
मुरादाबाद

पहले खुद किया दुराचार फिर दोस्तों का बांट दिया वीडियो, तीन बच्चों के बाप ने 20 साल की युवती को जाल में फंसाया

crime news
मुरादाबाद

मुरादाबाद में रविवार को डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के 12 साल के कामों पर होगी जोरदार चर्चा

keshav prasad maurya moradabad press conference 14 june 2026
मुरादाबाद

मुरादाबाद में फर्जी बिलिंग गिरोह का पर्दाफाश, करोड़ों की GST चोरी का खुलासा, SIT की बड़ी कार्रवाई

Moradabad GST Fraud
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.