मुरादाबाद में हत्या: 22 वर्षीय युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना, दिन निकलते ही गोलियों से गूंजा इलाका

Moradabad Crime: मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव छतरपुर खंनुपुर में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। दिन की शुरुआत होते ही गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ ही पलों में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बेखौफ बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि गोलीबारी की इस घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।