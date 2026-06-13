मुरादाबाद में रविवार को डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के 12 साल के कामों पर होगी जोरदार चर्चा

इस प्रेस वार्ता में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी नीतिगत दिशा पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखेंगे और जनता तक इन योजनाओं के प्रभाव को पहुंचाने पर जोर देंगे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए जा सकते हैं, जिससे कई अहम मुद्दों पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।