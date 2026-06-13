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मुरादाबाद में रविवार को डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के 12 साल के कामों पर होगी जोरदार चर्चा

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 14 जून (रविवार) को मुरादाबाद के सर्किट हाउस में एक अहम प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 13, 2026

keshav prasad maurya moradabad press conference 14 june 2026

मुरादाबाद में रविवार को डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस | Image - X/@kpmaurya1

Keshav Prasad Maurya moradabad Visit:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जनकल्याण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। जारी आमंत्रण पत्र के अनुसार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास, जनकल्याण और विश्वास से जुड़े कार्यों पर केंद्रित होगी। इस आयोजन को राजनीतिक और मीडिया दोनों ही स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कार्यक्रम का दिन, समय और स्थान तय

यह हाई-प्रोफाइल प्रेस वार्ता 14 जून 2026 (रविवार) को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का समय अपराह्न 3:20 बजे निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस आयोजन को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

मीडिया को विशेष आमंत्रण जारी

आमंत्रण पत्र में स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और संपादकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर पहुंचकर इस प्रेस वार्ता का कवरेज करें। सभी मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी व्यापक रिपोर्टिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

भाजपा पदाधिकारियों ने जारी किया आधिकारिक निमंत्रण

इस प्रेस वार्ता का आमंत्रण भाजपा के जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल और जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाकन द्वारा जारी किया गया है। दोनों पदाधिकारियों ने मीडिया से सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की विकास नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को सामने रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

जनकल्याण और विकास एजेंडे पर रहेगा फोकस

इस प्रेस वार्ता में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी नीतिगत दिशा पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखेंगे और जनता तक इन योजनाओं के प्रभाव को पहुंचाने पर जोर देंगे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए जा सकते हैं, जिससे कई अहम मुद्दों पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

पीएम मोदी के 12 साल के कामों पर होगी चर्चा

इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों, नीतिगत बदलावों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाएगा। बताया जा रहा है कि इन 12 वर्षों के दौरान देश में बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंडिया, गरीब कल्याण और सामाजिक योजनाओं में हुए बड़े बदलावों को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है।

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Published on:

13 Jun 2026 01:53 pm

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