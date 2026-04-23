UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनी टॉपर

यूपी बोर्ड ने इस बार छात्रों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर का QR कोड भी जारी किया है। इस कोड को स्कैन करके छात्र सीधे अपने रिजल्ट पेज पर पहुंच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।