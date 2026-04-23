UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनी टॉपर

यूपी बोर्ड 12वीं का परिणाम घोषित
UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट देखने के लिए आप 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जिससे ऑनलाइन रिजल्ट शो हो जाएगा। 12th का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा
छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया बेहद सरल है:
आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in
रिजल्ट पोर्टल: upresults.nic.in
डिजिलॉकर: results.digilocker.gov.in
UMANG ऐप
यूपी बोर्ड ने इस बार छात्रों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर का QR कोड भी जारी किया है। इस कोड को स्कैन करके छात्र सीधे अपने रिजल्ट पेज पर पहुंच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिससे सर्वर स्लो हो सकता है। ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें।
ये रहे टॉपर्स
प्रथम स्थान- शिखा वर्मा (सीतापुर)
दूसरे स्थान पर- श्रेया वर्मा
तीसरे स्थान पर- सुरभी यादव (बरेली), पूजा पाल
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