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UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनी टॉपर

UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

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प्रयागराज

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Harshul Mehra

Apr 23, 2026

up board 12th class result 2026 live updates roll number wise check online

यूपी बोर्ड 12वीं का परिणाम घोषित

UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट देखने के लिए आप 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जिससे ऑनलाइन रिजल्ट शो हो जाएगा। 12th का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा

रोल नंबर से ऐसे करें रिजल्ट चेक

छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया बेहद सरल है:

  1. किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “UP Board 10th/12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  5. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट जरूर कर लें।

आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in
रिजल्ट पोर्टल: upresults.nic.in
डिजिलॉकर: results.digilocker.gov.in
UMANG ऐप

QR कोड के जरिए भी मिलेगा रिजल्ट

यूपी बोर्ड ने इस बार छात्रों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर का QR कोड भी जारी किया है। इस कोड को स्कैन करके छात्र सीधे अपने रिजल्ट पेज पर पहुंच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिससे सर्वर स्लो हो सकता है। ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें।

ये रहे टॉपर्स

प्रथम स्थान- शिखा वर्मा (सीतापुर)

दूसरे स्थान पर- श्रेया वर्मा

तीसरे स्थान पर- सुरभी यादव (बरेली), पूजा पाल

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Updated on:

23 Apr 2026 04:14 pm

Published on:

23 Apr 2026 04:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP Board 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, सीतापुर की शिखा वर्मा बनी टॉपर

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