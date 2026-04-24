प्रयागराज में 44.4 डिग्री के साथ सूरज की तपन, सड़कों पर सन्नाटा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम?

IMD alert: मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कर्क रेखा (Tropic of Cancer ) बहुत करीब है, जिसके कारण सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर भारत समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है, जिस कारण इसका असर नहीं पड़ता है। यही कारण है कि गर्मियों में काफी गर्म और सर्दियों में काफी सर्दी पड़ती है। राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र से सबसे पहले टकराती हैं, जिसके कारण इसका सबसे ज्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। नमी की कमी के कारण यहां की मिट्टी भी जल्द गर्म हो जाती है।