‘आतंकियों ने जाति पूछकर नहीं बल्कि धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की’, बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मंच से राजा भैया गरजे

राजा भैया ने पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा, ''पहलगाम में आतंकियों ने किसी की जाति पूछकर गोली नहीं मारी, बल्कि धर्म पूछने के बाद हिंदुओं की निर्मम हत्या की।'' उन्होंने कहा कि देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद धार्मिक जुलूसों के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, जिसका कारण समाज में बंटवारा और एकजुटता की कमी है।