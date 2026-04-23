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Website हुई स्लो, तो घबराएं नहीं, इन 3 तरीकों से तुरंत देखें UP Board Result 2026

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी करेगा। छात्र वेबसाइट, SMS, DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं।

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प्रयागराज

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Anuj Singh

Apr 23, 2026

Website Down होने पर SMS से ऐसे देखें मार्क्स

Website Down होने पर SMS से ऐसे देखें मार्क्स

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज, यानी गुरुवार को, शाम 4 बजे जारी करेगा। पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट दो दिन पहले जारी किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।

रिजल्ट ऑनलाइन कैसे देखें?

यूपी बोर्ड के छात्र अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर अपना रोल नंबर डालकर छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र वेबसाइट पर जाकर अपनी अंकतालिका देख सकते हैं।

टॉपर्स को मिलेगा सम्मान

हर साल की तरह, इस बार भी यूपी बोर्ड राज्य भर के टॉप पोजिशन हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित करेगा। राज्य सरकार की ओर से उन टॉपर्स को पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। यह छात्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और उनके कठिन परिश्रम का परिणाम भी होगा।

रिजल्ट देखने के वैकल्पिक तरीके

अगर वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण स्लो या डाउन (down) हो जाती है, तो भी आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए SMS के माध्यम से रिजल्ट चेक करने का तरीका काफी आसान और सुविधाजनक है।

SMS के जरिए रिजल्ट कैसे देखें?

10वीं के छात्र: अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें: UP10 [स्पेस] अपना रोल नंबर (जैसे: UP10 1234567), फिर इस मैसेज को 56263 पर भेजें। कुछ ही सेकंड में आपको SMS के जरिए आपके अंक मिल जाएंगे।

12वीं के छात्र टाइप करें: UP12 [स्पेस] अपना रोल नंबर (जैसे: UP12 1234567) और इसे 56263 पर भेजें। आपको तुरंत रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा।

अन्य विकल्प

  • अगर वेबसाइट स्लो हो और SMS का तरीका भी काम न कर रहा हो, तो कुछ अन्य तरीके भी हैं, जिनके जरिए आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं: DigiLocker: DigiLocker की वेबसाइट (digilocker.gov.in) या ऐप पर जाएं, 'Education' सेक्शन में यूपी बोर्ड का चुनाव करें और अपना रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड करें।
  • UMANG App: उमंग ऐप पर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
  • अन्य वेबसाइट्स: यदि मुख्य वेबसाइट स्लो हो, तो आप upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट देख सकते हैं।

रिजल्ट के दिन वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक हो सकता है, जिससे लोड में समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखें और बार-बार प्रयास करें। रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें और किसी भी गलती के लिए स्कूल से संपर्क करें।

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Updated on:

23 Apr 2026 12:45 pm

Published on:

23 Apr 2026 12:34 pm

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