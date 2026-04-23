Website हुई स्लो, तो घबराएं नहीं, इन 3 तरीकों से तुरंत देखें UP Board Result 2026

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज, यानी गुरुवार को, शाम 4 बजे जारी करेगा। पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट दो दिन पहले जारी किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।