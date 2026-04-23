UP Board 10th and 12th Result 2026 Update: सीधे QR कोड स्कैन करते ही दिखेगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट! यहां जानिए पूरी डिटेल्स

How to Check UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज, 23 अप्रैल 2026 को शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा। यह परिणाम बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा, जिसमें परीक्षा से जुड़े अहम आंकड़े भी साझा किए जाएंगे।