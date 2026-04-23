UP Board 10th and 12th Result 2026 Update: सीधे QR कोड स्कैन करते ही दिखेगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट! यहां जानिए पूरी डिटेल्स

सीधे QR कोड स्कैन करते ही दिखेगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। फोटो सोर्स-Ai
How to Check UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज, 23 अप्रैल 2026 को शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा। यह परिणाम बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित किया जाएगा, जिसमें परीक्षा से जुड़े अहम आंकड़े भी साझा किए जाएंगे।
इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जो अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बोर्ड की घोषणा के साथ ही अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। परिणाम जारी होते ही छात्र अपने स्कोर ऑनलाइन देख सकेंगे।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। प्रमुख माध्यम इस प्रकार हैं:
आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in
रिजल्ट पोर्टल: upresults.nic.in
डिजिलॉकर: results.digilocker.gov.in
UMANG ऐप
इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिससे छात्र आसानी से अपना परिणाम देख सकेंगे।
छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। प्रक्रिया बेहद सरल है:
भारी ट्रैफिक के कारण कई बार आधिकारिक वेबसाइट्स धीमी हो जाती हैं। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे DigiLocker और UMANG ऐप का उपयोग करें। डिजिलॉकर के जरिए छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो पूरी तरह मान्य होती है।
यूपी बोर्ड ने इस बार छात्रों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर का QR कोड भी जारी किया है। इस कोड को स्कैन करके छात्र सीधे अपने रिजल्ट पेज पर पहुंच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिससे सर्वर स्लो हो सकता है। ऐसे में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें।
कुल मिलाकर, आज शाम 4 बजे के बाद 52 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। यह दिन छात्रों के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। इसलिए सभी छात्र धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपना रिजल्ट चेक करें।
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