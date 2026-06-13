Monsoon Update : लखनऊ में 70 किमी प्रति घंटे की हवाओं से उखड़े पेड़, बिजली ठप; मानसून पर बड़ा अपडेट

Pre Monsoon strong Winds Hit Lucknow : उत्तर प्रदेश में मानसून की औपचारिक एंट्री से पहले ही मौसम ने अपना रौद्र और राहत भरा दोनों रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी, धूल भरी हवाओं और हल्की बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं शनिवार को दूसरी ओर कई इलाकों में पुराने पेड़ उखड़ गए, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई।

