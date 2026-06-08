Monsoon Update: लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। आकाशीय बिजली के दौरान मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करने और सुरक्षित भवनों में शरण लेने की भी सलाह जारी की गई है।