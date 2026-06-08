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Monsoon Update: लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की चेतावनी

Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 08, 2026

UP में मौसम का बड़ा अलर्ट: कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

सांकेतिक इमेज- पत्रिका

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार अगले 3 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने तेज गरज-चमक, मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। महोबा, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन और कानपुर समेत कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

तेज हवाओं के साथ बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रभावित जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा के झोंकों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कमजोर निर्माणों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मौसम में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवाओं के साथ उड़ने वाली वस्तुएं दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इसलिए लोगों से घरों के भीतर सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है।

राजधानी लखनऊ समेत कई जिले अलर्ट पर

मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ के साथ-साथ चित्रकूट, झांसी, इटावा, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर और शाहजहांपुर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में बिजली चमकने और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है।

राजधानी क्षेत्र में दिनभर की गर्मी के बाद शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। बादलों की आवाजाही बढ़ने और हवाओं के तेज होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियों के कारण देखने को मिल रहा है।

किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों

प्रदेश के कई हिस्सों में संभावित बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है। लंबे समय से पड़ रही गर्मी और सूखे जैसे हालात के बीच बारिश फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि तेज हवाएं और आकाशीय बिजली किसानों की चिंता भी बढ़ा रही हैं।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में फसल कटाई या भंडारण का कार्य चल रहा है, वहां विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खुले में रखी कृषि उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है ताकि अचानक होने वाली बारिश से नुकसान न हो।

प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। आकाशीय बिजली के दौरान मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करने और सुरक्षित भवनों में शरण लेने की भी सलाह जारी की गई है।

आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गरज-चमक के दौरान सबसे अधिक खतरा आकाशीय बिजली से होता है। यदि किसी क्षेत्र में बिजली चमकने लगे तो लोग तुरंत खुले स्थानों से हट जाएं। खेतों में काम कर रहे किसान, निर्माण स्थलों पर मौजूद श्रमिक और खुले मैदानों में मौजूद लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। बिजली गिरने की घटनाओं से हर वर्ष प्रदेश में कई लोगों की जान जाती है। इसलिए मौसम विभाग ने चेतावनी को गंभीरता से लेने और सुरक्षा उपायों का पालन करने पर विशेष जोर दिया है।

अगले कुछ घंटे रहेंगे महत्वपूर्ण

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे प्रदेश के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं तेज बारिश तो कहीं धूल भरी आंधी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को राहत की उम्मीद भी दी है, लेकिन साथ ही आंधी, तेज हवाओं और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतना भी जरूरी हो गया है। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहे हैं।

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(फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

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Updated on:

08 Jun 2026 03:59 pm

Published on:

08 Jun 2026 03:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Monsoon Update: लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की चेतावनी

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