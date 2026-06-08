Ram Janmabhoomi: “खाता न बही, जो अखिलेश कहे वही सही” : राम मंदिर विवाद पर ओम प्रकाश राजभर का तंज

Ram Mandir Donation BJP vs SP: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जहां एक ओर अखिलेश यादव ने मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी राशि को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए सहयोगी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोला है।

राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर बहस और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।