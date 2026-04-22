‘होटल में फेसबुक वाले दोस्त ने किया 12 दिनों तक रेप’, अर्धनग्न हालत में मांगती रही मदद, ऑटो वाले ने भी दोस्तों के साथ किया दुष्कर्म

Facebook Friend Raped in Hotel: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए बने एक दोस्त से मिलने आगरा पहुंची थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती का दावा है कि युवक ने उसे होटल के कमरे में बंद कर लिया और कई दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती की।