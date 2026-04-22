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‘होटल में फेसबुक वाले दोस्त ने किया 12 दिनों तक रेप’, अर्धनग्न हालत में मांगती रही मदद, ऑटो वाले ने भी दोस्तों के साथ किया दुष्कर्म

Facebook Friend Raped in Hotel: होटल में फेसबुक वाले दोस्त ने लड़की के साथ 12 दिनों तक रेप किया। वह अर्धनग्न हालत में मदद की गुहार लगाती रही। जानिए पूरा मामला क्या है?

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आगरा

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Harshul Mehra

Apr 22, 2026

facebook friend raped woman in hotel who was half naked and begged for help agra news

होटल में 12 दिनों तक फेसबुक वाले दोस्त ने किया रेप। प्रतीकात्मक तस्वीर

Facebook Friend Raped in Hotel: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए बने एक दोस्त से मिलने आगरा पहुंची थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती का दावा है कि युवक ने उसे होटल के कमरे में बंद कर लिया और कई दिनों तक उसके साथ जबरदस्ती की।

12 दिन तक बंधक बनाकर रखने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, आरोपी युवक ने उसे करीब 12 दिनों तक होटल के कमरे में कैद रखा। इस दौरान उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। युवती ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई और मौके से भागने में सफल रही। उसके आरोपों ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है।

ऑटो चालक और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि होटल से निकलने के बाद जब वह रास्ते में एक ऑटो चालक से मदद लेकर जा रही थी, तो उसने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता के मुताबिक, उसे खेत में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया।

अर्धनग्न हालत में मदद की गुहार, स्थानीय लोगों ने बचाया

घटना के बाद युवती ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि उस समय युवती अर्धनग्न हालत में थी और बेहद डरी-सहमी हुई थी। साथ ही लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

पुलिस ने मेडिकल जांच कराई, आरोपियों की तलाश जारी

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। यह पूरा मामला आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है।

पुलिस जांच में सामने आ रहे नए पहलू

वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ तथ्य संदिग्ध भी प्रतीत हो रहे हैं। DCP पश्चिम आदित्य के अनुसार, युवती के बयान लगातार बदल रहे हैं, जिससे जांच और जटिल हो गई है। पुलिस के मुताबिक, युवती कभी खुद को दयालबाग क्षेत्र की निवासी बता रही है, तो कभी आरोपी युवक को अपना पति कह रही है।

पूर्व शिकायत की भी जांच, हर एंगल पर काम

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि युवती पहले भी न्यू आगरा थाने में किसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा चुकी है। अब उस पुराने मामले की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है।

जल्द साफ होगी स्थिति: पुलिस का दावा

पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। फिलहाल, पुलिस का फोकस युवती के आरोपों की पुष्टि, घटनास्थल की जांच और संभावित आरोपियों की पहचान पर है।

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Published on:

22 Apr 2026 02:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / ‘होटल में फेसबुक वाले दोस्त ने किया 12 दिनों तक रेप’, अर्धनग्न हालत में मांगती रही मदद, ऑटो वाले ने भी दोस्तों के साथ किया दुष्कर्म

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