प्रयागराज में प्रेमी के घर वालों के इनकार करने पर युवती चढ़ गई मोबाइल टावर पर, बोली-जान दे दूंगी

Young woman climbed tower in Prayagraj: प्रयागराज में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। युवती की आवाज सुनते ही मौके पर हड़कंप मच गया। टावर के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती एक ही बात करती रही, "शादी कर दो, नहीं तो कूद कर जान दे देगी।" युवती का कहना था कि वह जिस लड़के से प्रेम करती है, उसी से शादी करेगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। इसी बीच बड़ी होशियारी से तीन लड़के टावर पर चढ़ गए और लड़की को पकड़ लिया। मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का है।