विनोद तावड़े की बंद कमरे की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा गरम, बड़ा अपडेट आया सामने

BJP Cabinet Expansion Update: लखनऊ में BJP के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े (Vinod Tawde) के एक दिवसीय दौरे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। भले ही उनका दौरा औपचारिक रूप से निजी कार्यक्रम (विवाह समारोह) में शामिल होने के लिए था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उनके इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं।