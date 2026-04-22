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विनोद तावड़े की बंद कमरे की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा गरम, बड़ा अपडेट आया सामने

BJP Cabinet Expansion Update: विनोद तावड़े के लखनऊ दौरे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। BJP मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

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लखनऊ

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Harshul Mehra

Apr 22, 2026

vinod tawde visits lucknow big update about up bjp cabinet expansion

भाजपा नेता के दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

BJP Cabinet Expansion Update: लखनऊ में BJP के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े (Vinod Tawde) के एक दिवसीय दौरे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। भले ही उनका दौरा औपचारिक रूप से निजी कार्यक्रम (विवाह समारोह) में शामिल होने के लिए था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उनके इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं।

बंद कमरे में हुई अहम बैठक

सूत्रों के अनुसार, लखनऊ प्रवास के दौरान विनोद तावड़े ने प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह (Dharampal Singh) के साथ करीब एक घंटे तक बंद कमरे में गोपनीय चर्चा की। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें संगठन और सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन होने की संभावना जताई जा रही है।

प्रदेश अध्यक्ष से भी की फोन पर बातचीत

बैठक के बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) से फोन पर भी बातचीत की। इस बातचीत को भी संगठनात्मक फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा के तुरंत बाद तावड़े दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह दौरा एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था।

महीने के अंत तक हो सकता है बड़ा फैसला

बीजेपी सूत्रों की माने तो कि इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। लंबे समय से इस विषय पर चर्चा चल रही है और अब यह अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। तावड़े का यह दौरा उसी दिशा में एक अहम कड़ी माना जा रहा है।

पहले भी कर चुके हैं शीर्ष नेताओं से मंथन

यह पहली बार नहीं है जब विनोद तावड़े ने लखनऊ का दौरा किया हो। इससे पहले भी वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) दोनों उपमुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। इन बैठकों के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी थी।

दिल्ली में भी चल रहा है मंथन

हाल ही में दिल्ली में भाजपा के शीर्ष स्तर पर कई बैठकें हुई हैं, जिनमें संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न निगम-बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद अब अंतिम रणनीति तैयार की जा रही है।

रणनीतिक संकेत दे रहा तावड़े का दौरा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तावड़े का यह दौरा महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह आगामी फैसलों की रूपरेखा तय करने का हिस्सा था। बंद कमरे में हुई बातचीत और उसके बाद दिल्ली वापसी इस बात की ओर इशारा करती है कि पार्टी जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकती है।

क्या जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार?

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और किन नेताओं को इसमें जगह मिलेगी। साथ ही संगठन में संभावित बदलाव और निगम-बोर्डों में नियुक्तियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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Updated on:

22 Apr 2026 10:43 am

Published on:

22 Apr 2026 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / विनोद तावड़े की बंद कमरे की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा गरम, बड़ा अपडेट आया सामने

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