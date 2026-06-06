यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू: लेट होने पर नहीं मिलेगी एंट्री, देख लें रिपोर्टिंग टाइम और नए नियम

यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक तय किया गया है। भर्ती बोर्ड ने साफ कह दिया है कि लेट आने वाले उम्मीदवारों को किसी भी कीमत पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। सुबह की शिफ्ट वाले छात्रों को सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे के बीच और दोपहर की शिफ्ट वाले छात्रों को दोपहर 1:00 बजे से 2:30 बजे के बीच हर हाल में सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। जिन छात्रों का पहले बायोमेट्रिक या आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें सेंटर पर थोड़े और समय पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।