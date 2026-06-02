UPSSSC Exam Calendar 2026: यूपीएसएसएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, जानें कब होगी कौन सी परीक्षा

UPSSSC Exam Calendar 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने साल 2026 में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में जनवरी से लेकर सितंबर तक होने वाली परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। परीक्षा की तारीखें सामने आने के बाद अब कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य मिल गया है।