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‘जो बोली से नहीं माना, गोली से मान गया’, CM योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को सख्त संदेश

CM Yogi Speech : कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ की 278 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश देते हुए बड़ा बयान दिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 02, 2026

CM Yogi Statement: सीएम योगी का सख्त संदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

CM योगी का अपराधियों को सख्त संदेश (File Photo- Patrika)

CM Yogi Viral Statement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने मंगलवार को कुशीनगर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा- जो बोली से नहीं माना है, वह गोली से जरूर मान गया है।

CM के इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा और यह बयान तेजी से राजनीतिक और सोशल मीडिया चर्चाओं का केंद्र बन गया। दरअसल, मुख्यमंत्री कुशीनगर में 424 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन को सरकार की प्राथमिकता बताया।

विकास के साथ कानून का संदेश

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपराध, दंगों और माफिया राज की पहचान से बाहर निकल चुका है। आज प्रदेश निवेश, विकास और सुरक्षा के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा संवाद और कानून के दायरे में रहकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो लोग समाज और व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में अब किसी भी माफिया या अपराधी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा- जो बोली से नहीं माना, वह गोली से जरूर मान गया। सीएम के इस बयान को सरकार की सख्त कानून व्यवस्था नीति के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी मुख्यमंत्री के बयान का जोरदार समर्थन किया।

कुशीनगर को मिली करोड़ों की परियोजनाएं

कुशीनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 278 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 424 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक विकास सीमित रखना नहीं है, बल्कि गांव और पिछड़े क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है और कुशीनगर इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं से न केवल लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पूर्वांचल के विकास पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वांचल को उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब यहां तेजी से सड़क, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद इस क्षेत्र की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता न रहे।

पर्यटन और आस्था को भी मिलेगा लाभ

Kushinagar भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में विश्वभर में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़क, होटल, परिवहन और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके।

उन्होंने कहा कि पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक विकास को आगे बढ़ा रही है।

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना किसी दल का नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास में बाधा डालने और समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और विकास तथा सुरक्षा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पहले अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, लेकिन अब कानून सबके लिए बराबर है। सरकार किसी भी अपराधी या माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।

जनता से योजनाओं का लाभ लेने की अपील

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं प्रदेश के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विकास कार्य और तेजी से आगे बढ़ेंगे।

सोशल मीडिया पर छाया बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का “जो बोली से नहीं माना, वह गोली से जरूर मान गया” वाला बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। समर्थकों ने इसे अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति बताया, जबकि विपक्षी नेताओं ने इस बयान को लेकर सवाल भी उठाए। राजनीतिक सूत्रों  का मानना है कि मुख्यमंत्री के ऐसे बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और समर्थकों के बीच मजबूत संदेश देने का काम करते हैं। वहीं विरोधी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं।

कार्यक्रम में दिखा भारी उत्साह

कुशीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने विकास परियोजनाओं को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाओं में सुधार होने से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

युवाओं को उम्मीद है कि नई परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास योजनाओं के साथ-साथ उनके सख्त बयान के कारण भी लंबे समय तक चर्चा में बना रहने वाला है। कुशीनगर से दिया गया उनका संदेश साफ था कि सरकार विकास के साथ-साथ कानून व्यवस्था पर भी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी।

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Published on:

02 Jun 2026 04:46 pm

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