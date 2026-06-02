‘जो बोली से नहीं माना, गोली से मान गया’, CM योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में अब किसी भी माफिया या अपराधी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा- जो बोली से नहीं माना, वह गोली से जरूर मान गया। सीएम के इस बयान को सरकार की सख्त कानून व्यवस्था नीति के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी मुख्यमंत्री के बयान का जोरदार समर्थन किया।