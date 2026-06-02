LDA Housing Scheme: 10 लाख में मिलेगा अपना आशियाना! लखनऊ में एलडीए ला रहा हजारों सस्ते फ्लैट

LDA Flats Scheme: लखनऊ में वर्षों से अपने आशियाने का सपना देख रहे हजारों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी में तेजी से बढ़ती जमीन और मकानों की कीमतों के बीच अब मध्यम और अल्प आय वर्ग के लोगों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) शहर में करीब पांच हजार सस्ते फ्लैट बनाने जा रहा है, जिनकी कीमत आम आदमी की पहुंच के भीतर रखने की योजना है। अनुमान है कि कुछ फ्लैट महज 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि अन्य फ्लैटों की कीमत 30 लाख रुपए तक होगी।