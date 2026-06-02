LDA Housing Scheme: 10 लाख में मिलेगा अपना आशियाना! लखनऊ में एलडीए ला रहा हजारों सस्ते फ्लैट

लखनऊ में सस्ते फ्लैटों की बड़ी सौगात (फोटो सोर्स: भाषा WhatsApp News Group)
LDA Flats Scheme: लखनऊ में वर्षों से अपने आशियाने का सपना देख रहे हजारों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजधानी में तेजी से बढ़ती जमीन और मकानों की कीमतों के बीच अब मध्यम और अल्प आय वर्ग के लोगों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) शहर में करीब पांच हजार सस्ते फ्लैट बनाने जा रहा है, जिनकी कीमत आम आदमी की पहुंच के भीतर रखने की योजना है। अनुमान है कि कुछ फ्लैट महज 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि अन्य फ्लैटों की कीमत 30 लाख रुपए तक होगी।
LDA की इस महत्वाकांक्षी योजना को राजधानी में किफायती आवास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से शहर में ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट की मांग उठ रही थी, जहां कम आय वर्ग और नौकरीपेशा परिवार अपने बजट में घर खरीद सकें। अब एलडीए ने पांच प्रमुख स्थानों पर नई आवासीय योजनाएं विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली तक इन फ्लैटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में लखनऊ तेजी से विकसित हुआ है। नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आईटी सिटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बेहतर सड़कों ने शहर की रफ्तार बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ ही प्रॉपर्टी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपना घर खरीदना कठिन होता जा रहा था।
LDA की नई योजना खासतौर पर उन परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जो किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं या सीमित आय के कारण घर खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे। अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल फ्लैट बेचना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवनशैली और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, शहर के पांच प्रमुख इलाकों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें सीतापुर रोड पर शिया पीजी कॉलेज के पास, शारदा नगर विस्तार, बसंतकुंज, अनंत नगर योजना और ऐशबाग योजना शामिल हैं। इन इलाकों का चयन शहर की कनेक्टिविटी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। सीतापुर रोड और शारदा नगर जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं, जबकि ऐशबाग और वसंत कुंज पहले से ही महत्वपूर्ण रिहायशी क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इससे इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को स्कूल, अस्पताल, बाजार और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
नई योजनाओं में एलआईजी (लोअर इनकम ग्रुप) और ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) श्रेणी के फ्लैट बनाए जाएंगे। इनका क्षेत्रफल लगभग 38 वर्ग मीटर से 50 वर्ग मीटर तक रखा जाएगा। LDA का प्रयास है कि सीमित बजट में भी लोगों को आधुनिक सुविधाओं वाला घर उपलब्ध कराया जाए। फ्लैटों का डिजाइन ऐसा होगा कि छोटे परिवार आरामदायक जीवन जी सकें। हर फ्लैट में प्राकृतिक रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था रखने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही भवनों को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
एलडीए केवल सस्ते फ्लैट ही नहीं बना रहा, बल्कि इन आवासीय परिसरों को आधुनिक सुविधाओं से भी लैस करने की तैयारी कर रहा है। हर बहुमंजिला भवन में पैसेंजर लिफ्ट और सर्विस लिफ्ट की व्यवस्था होगी। इसके अलावा वाहनों के लिए बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान भी किया जाएगा।
परियोजना में बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए पार्क और ग्रीन एरिया विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि आज के समय में केवल चार दीवारें देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बेहतर वातावरण और सामुदायिक सुविधाएं भी जरूरी हैं। इसलिए इन परियोजनाओं में साफ-सफाई, हरियाली और सुरक्षित वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
LDA की योजना है कि दीपावली तक या उससे पहले इन फ्लैटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जैसे ही पंजीकरण खुलेगा, हजारों लोगों के आवेदन आने की संभावना है। LDA सूत्रों का मानना है कि राजधानी में सस्ते फ्लैटों की मांग काफी अधिक है। ऐसे में LDA की यह योजना मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। कई परिवार वर्षों से ऐसी योजनाओं का इंतजार कर रहे थे, जहां कम कीमत में सरकारी भरोसे के साथ घर मिल सके।
आवासीय योजनाओं के साथ-साथ एलडीए शहर की पार्किंग समस्या को दूर करने की दिशा में भी काम कर रहा है। राजधानी के व्यस्त इलाकों में लगातार बढ़ते वाहनों के कारण पार्किंग बड़ी समस्या बन चुकी है। इसे देखते हुए तीन प्रमुख स्थानों पर आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इनमें गोमती नगर में अंबेडकर पार्क के सामने मैकेनिकल पार्किंग, पत्रकारपुरम में तीन मंजिला भूमिगत पार्किंग और विराम खंड गोमती नगर में भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। इन परियोजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने की योजना है। LDA अधिकारियों के अनुसार, इन पार्किंग स्थलों में एक हजार से अधिक वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इससे सड़कों पर अवैध पार्किंग कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा।
लखनऊ अब केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि तेजी से विकसित होता आधुनिक महानगर बन चुका है। शहर में आईटी सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में राजधानी की ओर आ रहे हैं।
ऐसे में किफायती आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। निजी बिल्डरों की परियोजनाएं अक्सर मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होती हैं। इसी वजह से LDA जैसी सरकारी एजेंसियों की योजनाओं पर लोगों का भरोसा ज्यादा रहता है। सूत्रों का कहना है कि यदि यह योजना समय पर पूरी होती है तो राजधानी में हजारों परिवारों का घर खरीदने का सपना साकार हो सकता है। साथ ही इससे शहर के सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
नई आवासीय योजनाओं की खबर सामने आने के बाद नौकरीपेशा लोगों, छोटे व्यापारियों और किराए पर रहने वाले परिवारों में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में निजी प्रोजेक्ट्स में घर खरीदना बेहद महंगा हो गया है। ऐसे में LDA की यह पहल राहत लेकर आई है।
अब लोगों की नजर दीपावली तक खुलने वाले पंजीकरण पर टिकी है। यदि योजना तय समय पर शुरू होती है, तो हजारों परिवारों को राजधानी में अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल सकता है। लखनऊ के बदलते शहरी स्वरूप के बीच LDA की यह पहल केवल एक आवासीय परियोजना नहीं, बल्कि आम आदमी के सपनों को नया आकार देने की कोशिश मानी जा रही है।
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