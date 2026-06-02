जब सपा-गठबंधन वाले राजभर ने महंगाई पर उठाए थे सवाल, पीएम मोदी, राजनाथ और अमित शाह पर साधा था निशाना

वर्तमान में भारत में महंगाई धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध है। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। अप्रैल 2026 में थोक महंगाई (WPI) 8.3% तक पहुंच गई, जो पिछले साढ़े तीन साल का उच्चतम स्तर है, जबकि खुदरा महंगाई (CPI) अप्रैल में 3.48% हो गई, जिसमें खाद्य महंगाई 4.2% रही। ईंधन, बिजली और परिवहन क्षेत्र में लागत बढ़ने से उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और कई वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। कमजोर रुपये, आयातित ऊर्जा पर निर्भरता और कुछ सब्जियों-दालों में दबाव ने भी इसमें योगदान दिया है। आगे कमजोर मानसून की आशंका खाद्य महंगाई को और बढ़ा सकती है। सरकार अभी पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखकर उपभोक्ताओं को राहत दे रही है, लेकिन वैश्विक दबाव जारी रहा तो आने वाले महीनों में महंगाई 4% के ऊपरी स्तर पर पहुंच सकती है। RBI और अर्थशास्त्री इसी वजह से सतर्क हैं।