UP के स्कूलों में आने वाला है बड़ा बदलाव! नए शिक्षा निदेशक ने दिखाया डिजिटल विजन

अपने संबोधन में बघेल ने विभागीय समन्वय और टीम भावना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि सभी अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर काम करें, तो विभाग बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए विचार और नवाचार भी प्रस्तुत करें। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच और सहयोग से किसी भी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने भी विभाग की वर्तमान योजनाओं और चुनौतियों से संबंधित जानकारी साझा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विचार-विमर्श किया गया।