RCB के IPL जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का

IPL जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का, PC- X
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दूसरा आईपीएल 2026 खिताब दिलाने वाले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। आईपीएल फाइनल जीतने के महज दो दिन बाद दोनों ने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया।
सुबह करीब 7 बजे विराट और अनुष्का अपनी कार से आश्रम पहुंचे। दोनों नंगे पैर आश्रम के अंदर गए। संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनकी अगवानी की। चेहरे पर मास्क लगाए विराट-अनुष्का सीधे अंदर पहुंचे और करीब दो घंटे तक आश्रम में रहे। बाहर निकलते समय विराट के माथे पर चंदन और त्रिपुंड लगा हुआ था तथा उनके हाथ में एक किताब भी दिखी। आश्रम से निकलते हुए दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैन्स उनकी भक्ति और संतुलित जीवनशैली की सराहना कर रहे हैं।
31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में विराट कोहली ने अपनी आईपीएल करियर की सबसे तेज फिफ्टी लगाई और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। पूरे सीजन में कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने लगातार चौथे सीजन 600 से ज्यादा रन बनाए। इस बार उन्होंने कुल 675 रन बनाकर आरसीबी की सफलता में अहम भूमिका निभाई। टीम का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदलता रहा, लेकिन कोहली की फॉर्म कभी नहीं डिगी।
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से विराट और अनुष्का की यह सातवीं मुलाकात थी। पहली बार दोनों 4 जनवरी 2023 को संत के दर्शन करने आए थे। बीते तीन साल में यह सातवीं यात्रा है। इस साल यह उनकी तीसरी मुलाकात है। अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन, फरवरी में बेटे अकाय के जन्मदिन के बाद और 2025 में तीन बार (जनवरी, मई और दिसंबर) वे यहां आ चुके हैं। विराट और अनुष्का नियमित रूप से आध्यात्मिक स्थानों पर जाते रहते हैं, जो उनके व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के बीच मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है।
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