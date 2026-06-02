RCB के IPL जीतने के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का

31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में विराट कोहली ने अपनी आईपीएल करियर की सबसे तेज फिफ्टी लगाई और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। पूरे सीजन में कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने लगातार चौथे सीजन 600 से ज्यादा रन बनाए। इस बार उन्होंने कुल 675 रन बनाकर आरसीबी की सफलता में अहम भूमिका निभाई। टीम का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदलता रहा, लेकिन कोहली की फॉर्म कभी नहीं डिगी।