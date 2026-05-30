‘जल्दी से बचाओ, मेरे पापा का हाथ तोड़ दिया’, पत्नी को भी सुरक्षाकर्मियों ने पीटा, रहम की भीख मांगने पर भी नहीं पसीजा दिल

Devotee Brutally Beaten By Guard:मथुरा के बरसाना स्थित प्रसिद्ध राधारानी मंदिर रोपवे पर श्रद्धालु और निजी सुरक्षाकर्मियों के बीच हुए विवाद का मामला चर्चा में है। आरोप है कि रोपवे पर तैनात निजी सुरक्षा गार्डों ने एक श्रद्धालु के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं।