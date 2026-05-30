‘राजदीप’ बनकर की दोस्ती, असलियत खुली तो छात्रा को दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Love jihad case Kanpur:कानपुर के कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ शारीरिक उत्पीड़न की घटना हुई है। आरोपी मो. कैफ ने अपना धर्म छिपाकर और खुद को राजदीप बताकर छात्रा से झांसे में लेकर दोस्ती की। आरोपी ने छात्रा के साथ नजदीकियां बढ़ाईं और बाद में उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, जब छात्रा को असलियत का पता चला तो उसने युवक से बात करना बंद कर दिया और दूरी बना ली। इससे नाराज होकर आरोपी ने छात्रा को बदनाम करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।