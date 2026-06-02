‘मायावती पर हमले को नहीं भूला UP’, लालजी निर्मल के बयान से सियासी पारा हाई, पुराने मुद्दे पर फिर शुरू हुई बहस

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गेस्ट हाउस कांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में स्थायी दरार आ गई थी। यही वह समय था जब मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई और पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। इस घटना ने मायावती की राजनीतिक छवि को और मजबूत किया और दलित राजनीति को नया आयाम मिला। सूत्रों का कहना है कि गेस्ट हाउस कांड केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि उसने प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित किया।