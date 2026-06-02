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‘मायावती पर हमले को नहीं भूला UP’, लालजी निर्मल के बयान से सियासी पारा हाई, पुराने मुद्दे पर फिर शुरू हुई बहस

Mayawati Guest House Kand Lucknow: लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की बरसी पर लालजी निर्मल ने 1995 की घटना को लोकतंत्र और महिला सम्मान पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। लालजी निर्मल के बयान से सियासी गलियारे में नई बहस छिड़ गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 02, 2026

Lucknow Guest House Kand को लेकर लालजी निर्मल का बयान, 1995 की घटना को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

गेस्ट हाउस कांड पर फिर शुरू हुई बहस (फोटो- पत्रिका)

Mayawati  Guest House Kand 2 June 1995:  लखनऊ में 2 जून 1995 को हुए चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ हुई उस घटना को याद करते हुए विधान परिषद सदस्य और पूर्व राज्यमंत्री स्तर के नेता लालजी निर्मल ने इसे लोकतंत्र के इतिहास की सबसे दुखद और निंदनीय घटनाओं में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि उस दिन जो कुछ हुआ, वह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि महिला सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला था।

लालजी निर्मल ने कहा कि 2 जून 1995 की घटना की हमेशा निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हिंसा, धमकी और जानलेवा हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। खासकर जब एक महिला नेता को निशाना बनाया जाए, तो यह पूरे समाज के लिए शर्मनाक माना जाना चाहिए।

क्या था गेस्ट हाउस कांड

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 जून 1995 का दिन एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा जाता है। उस समय बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया था। इसी राजनीतिक तनाव के बीच लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में भारी हंगामा हुआ।

आरोप था कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पहुंच गए और वहां मौजूद मायावती के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मायावती को खुद को बचाने के लिए कमरे में बंद होना पड़ा। उस दौरान गेस्ट हाउस में तोड़फोड़, अभद्रता और धमकी जैसी घटनाओं की भी चर्चा हुई थी। यह घटना उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ा था।

लालजी निर्मल ने घटना को बताया महिला उत्पीड़न की बड़ी मिसाल

लालजी निर्मल ने अपने बयान में कहा कि आजादी के बाद यह महिला उत्पीड़न की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक महिला नेता को राजनीतिक दुश्मनी के कारण डराने और अपमानित करने की कोशिश की गई, वह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक था।

उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारों का संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने इस घटना को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इससे सबक लेना चाहिए।

मायावती की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनी घटना

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गेस्ट हाउस कांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। इस घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में स्थायी दरार आ गई थी। यही वह समय था जब मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई और पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। इस घटना ने मायावती की राजनीतिक छवि को और मजबूत किया और दलित राजनीति को नया आयाम मिला। सूत्रों का कहना है कि गेस्ट हाउस कांड केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि उसने प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित किया।

लोकतंत्र में हिंसा की नहीं हो सकती जगह

लालजी निर्मल ने कहा कि लोकतंत्र संवाद और संविधान के रास्ते पर चलता है। यदि राजनीतिक मतभेद हिंसा में बदल जाएं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दल या विचारधारा से ऊपर लोकतंत्र और महिला सम्मान होना चाहिए। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व्यक्तिगत हमले और हिंसा तक पहुंच जाए, तो समाज में गलत संदेश जाता है।

सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आया गेस्ट हाउस कांड

2 जून की बरसी पर एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में छा गया। कई लोगों ने उस घटना को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लगातार इस घटना को दलित और महिला सम्मान से जोड़कर देखते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया था।

महिला सुरक्षा और सम्मान पर फिर उठे सवाल

लालजी निर्मल के बयान के बाद महिला सुरक्षा और राजनीति में महिलाओं के सम्मान का मुद्दा भी फिर चर्चा में आ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने के बावजूद उन्हें कई बार असुरक्षा और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 1995 की घटना आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतंत्र में महिला नेताओं की सुरक्षा और सम्मान कितना जरूरी है।

इतिहास के पन्नों में दर्ज है यह घटना

लखनऊ गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन घटनाक्रमों में शामिल है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। यह घटना केवल राजनीतिक विवाद नहीं थी, बल्कि उसने प्रदेश की सत्ता, गठबंधन राजनीति और सामाजिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया।

लालजी निर्मल का बयान एक बार फिर उस दौर की यादें ताजा कर गया, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद उथल-पुथल से गुजर रही थी। आज, तीन दशक बाद भी यह घटना राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बनी हुई है। राजनीति में मतभेद और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत संवाद, सम्मान और संवैधानिक मर्यादाओं में ही निहित है। यही संदेश इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आता है।

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Published on:

02 Jun 2026 04:58 pm

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