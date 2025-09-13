पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर नया अपडेट, इस खास तरीके का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, सावधान हो जाएं परीक्षार्थी

परीक्षा 10,000 पदों के लिए हो रही है, जिनमें कॉन्स्टेबल और ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं। शनिवार, 13 सितंबर को परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई, जिसमें लगभग 1.05 लाख से अधिक उम्मीदवार 9 शहरों के 280 केंद्रों पर शामिल हुए।

वहीं, रविवार, 14 सितंबर को दो पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जिसमें 2.09 लाख से अधिक उम्मीदवार 21 शहरों के 582 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। दूसरी पारी: दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें 2.08 लाख से अधिक उम्मीदवार 21 शहरों के 580 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि यह परीक्षा बिना किसी परेशानी और पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो।