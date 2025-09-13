पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर नया अपडेट, इस खास तरीके का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, सावधान हो जाएं परीक्षार्थी

Rajasthan Police Constable Bharti Exam: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 5.24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 21 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए, पुलिस मुख्यालय से सभी केंद्रों पर हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस ने कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों के हर क्लासरूम पर सीधे नजर रखी जा रही है। किसी भी अप्रत्याशित घटना या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। भर्ती बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे और एडीजी (एसओजी) वीके सिंह के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो।
परीक्षा में शामिल होने वाले 5,24,740 उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। उत्तर-पश्चिम रेलवे ने 12 से 14 सितंबर के बीच 11 शहरों से विशेष ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें बीकानेर-चूरू स्पेशल गाड़ी भी शामिल है। यह विशेष ट्रेन श्रीडूंगरगढ़ और रतनगढ़ स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे दूर-दराज के उम्मीदवारों को भी परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में मदद मिलेगी।
परीक्षा 10,000 पदों के लिए हो रही है, जिनमें कॉन्स्टेबल और ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं। शनिवार, 13 सितंबर को परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई, जिसमें लगभग 1.05 लाख से अधिक उम्मीदवार 9 शहरों के 280 केंद्रों पर शामिल हुए।
वहीं, रविवार, 14 सितंबर को दो पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जिसमें 2.09 लाख से अधिक उम्मीदवार 21 शहरों के 582 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। दूसरी पारी: दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें 2.08 लाख से अधिक उम्मीदवार 21 शहरों के 580 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि यह परीक्षा बिना किसी परेशानी और पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस के अनुसार वर्तमान में 10810 कांस्टेबल, 4628 हैड कांस्टेबल, 6946 एएसआई, 1737 एसआई, 229 इंस्पेक्टर, 209 आरपीएस और 17 आईपीएस की नफरी कम है। हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद नकल संबंधी आरोपों के चलते भर्ती को होल्ड पर रख दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए सिपाही भर्ती एक चुनौती है, कि परीक्षा को नकल और नकल गिरोहों से दूर रखना है।