एक लाख के पुलिस बेड़े में कौन है सिपाही खीम सिंह, जिस पर गर्व जता रहे DGP, ऐसा क्या काम किया…

राजीव कुमार शर्मा ने कांस्टेबल खीम सिंह के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिला पुलिस जैसलमेर के कांस्टेबल खीम सिंह की निस्वार्थ बहादुरी के बारे में जानकर गर्व हुआ। उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक युवक की जान बचाई और उस दौरान वे भी तेजाब से झुलस गए। उन्होंने हार नहीं मानी तथा युवक को अस्पताल पहुँचाकर उसका जीवन सुरक्षित किया। उल्लेखनीय है कि सिपाही खीम सिंह ने पति और पत्नी के विवाद के बीच तेजाब पीने की कोशिश कर रहे पति को पकड़ा था और उससे तेजाब छीना था। पति तो बच गया लेकिन तेजाब से खीम सिंह के हाथ झुलस गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।