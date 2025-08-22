Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

एक लाख के पुलिस बेड़े में कौन है सिपाही खीम सिंह, जिस पर गर्व जता रहे DGP, ऐसा क्या काम किया…

Who Is Constable Khim Singh: डीजीपी शर्मा ने आगे कहा कि ऐसे जांबाज पुलिसकर्मी ही राजस्थान पुलिस की असली ताकत हैं, जिन पर संगठन और समाज गर्व करता है।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 22, 2025

Photo - Patrika

Rajasthan Police News: महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव शर्मा ने जैसलमेर पुलिस के कांस्टेबल खीम सिंह की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस पूरे पुलिस संगठन के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि खीम सिंह ने खतरे की परवाह किए बिना एक युवक की जान बचाई और स्वयं तेजाब से झुलसने के बावजूद हार नहीं मानी। युवक को अस्पताल पहुँचाकर उसका जीवन सुरक्षित करना उनकी कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदना का अनूठा उदाहरण है। डीजीपी शर्मा ने आगे कहा कि ऐसे जांबाज पुलिसकर्मी ही राजस्थान पुलिस की असली ताकत हैं, जिन पर संगठन और समाज गर्व करता है।

गर्व हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी…

राजीव कुमार शर्मा ने कांस्टेबल खीम सिंह के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिला पुलिस जैसलमेर के कांस्टेबल खीम सिंह की निस्वार्थ बहादुरी के बारे में जानकर गर्व हुआ। उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक युवक की जान बचाई और उस दौरान वे भी तेजाब से झुलस गए। उन्होंने हार नहीं मानी तथा युवक को अस्पताल पहुँचाकर उसका जीवन सुरक्षित किया। उल्लेखनीय है कि सिपाही खीम सिंह ने पति और पत्नी के विवाद के बीच तेजाब पीने की कोशिश कर रहे पति को पकड़ा था और उससे तेजाब छीना था। पति तो बच गया लेकिन तेजाब से खीम सिंह के हाथ झुलस गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।

ये भी पढ़ें

तीन दिन में तीसरा पति… पहले नीले ड्रम में, फिर गला कटा शव और अब चेहरा उधड़ी लाश, पत्नी और जीजा फरार
अलवर
image

यह घटना राजस्थान पुलिस के उस आदर्श को दर्शाती है, जहाँ हमारे पुलिसकर्मी न केवल कानून.व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। महानिदेशक ने खीम सिंह के इस कार्य को राजस्थान पुलिस की सेवा.समर्पण की मिसाल बताया और अन्य पुलिसकर्मियों को भी इसी तरह कर्तव्यपरायणता और समर्पण से काम करने के लिए प्रेरित किया

ये भी पढ़ें

नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के बाद एक और पति का हुआ मर्डर, लाश की ऐसी हालत देखकर कांप गई पुलिस… इसलिए मारा पत्नी ने
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एक लाख के पुलिस बेड़े में कौन है सिपाही खीम सिंह, जिस पर गर्व जता रहे DGP, ऐसा क्या काम किया…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.