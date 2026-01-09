खेल भावना का अर्थ ‘भावनाओं से खेलना’ नहीं होना चाहिए

इस पर बांग्लादेश की सरकार ने अपनी टीम के टी20 वल्र्ड कप के लिए भारत न आने के फैसले और बांग्लादेश में आइपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने की धमकी दे दी। मुस्तफिज़ुर रहमान के आइपीएल अनुबंध रद्द करने के निर्णय को खेल में राजनीतिक हस्तक्षेप बताकर इसकी आलोचना करने से पहले उन प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरणों को देखना समीचीन है जब खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को अनिवार्य समझा गया था। जो लोग खेल को राजनीति से अलग करने की बात करते हैं वे भूल जाते हैं कि चाहे 1971 का अमरीका और चीन के बीच 'पिंग-पोंग डिप्लोमेसी' हो (जिसके अंतर्गत टेबल टेनिस मैचों ने दोनों देशों के संबंध सुधारने में अहम भूमिका निभाई) या भारत में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए दो देशों के बीच के संबंध को बेहतर करने के लिए 'क्रिकेट डिप्लोमेसी' की बात होती रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होता बल्कि कभी-कभी यह शांति और सहयोग का मार्ग भी खोलता है, लेकिन इतना तो तय है कि खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है।