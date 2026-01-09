Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान में 10-12 जनवरी को घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट

जयपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव तपते लोग। फोटो पत्रिका
Weather Update : पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीतदिन और शीतलहर का दौर चल रहा है। आज सुबह-सुबह अलवर जिले के सोडावास तथा आस-पास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि अगले 2-3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है, वह आगामी 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी।
IMD वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर के उत्तरी भागों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। अभी भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आस-पास बादल छाए हुए हैं। आगामी दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी दिनों में भी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।
राधेश्याम शर्मा ने आगे बताया, अगले 2-3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है… फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है, वह आगामी 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी।
जयपुर में सर्दी असर दिखा रही है। शहर में बुधवार-गुरुवार की रात का पारा 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम केन्द्र के अनुसार गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया।
इधर, गुरुवार को शहर में कोहरे से हल्की राहत मिली। सुबह 10 बजे ही धूप निकली। दिन का तापमान में बीते 24 घंटे में 1.4 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को आठ शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। रात का तापमान सामान्य से चार डिग्री कम था।
न्यूनतम तापमान
पिलानी : 2.5
जैसलमेर : 3.3
अलवर : 4
जयपुर : 4.4
वनस्थली : 4.6
माउंट आबू : 4.6
झुंझुनूं : 4.7
सिरोही : 4.9
सीमावर्ती जैसलमेर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में आ गया है। गुरुवार को मौसम ने और करवट ली तथा न्यूनतम तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर 3.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढक़ गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 17.8 डिग्री तक सिमट गया। राजस्थान भर में जैसलमेर शहर सीकर के बाद सबसे ठंडा साबित हुआ।
