9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान में 10-12 जनवरी को घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिन राजस्थान के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 09, 2026

Weather Update Meteorological Department Prediction Rajasthan 10-12 January dense to very dense fog IMD alert
Play video

जयपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव तपते लोग। फोटो पत्रिका

Weather Update : पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीतदिन और शीतलहर का दौर चल रहा है। आज सुबह-सुबह अलवर जिले के सोडावास तथा आस-पास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि अगले 2-3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है, वह आगामी 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी।

राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम रहेगा शुष्क

IMD वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर के उत्तरी भागों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। अभी भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आस-पास बादल छाए हुए हैं। आगामी दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी दिनों में भी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।

घने से अत्यंत घने कोहरे की अलर्ट

राधेश्याम शर्मा ने आगे बताया, अगले 2-3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है… फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है, वह आगामी 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी।

जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात

जयपुर में सर्दी असर दिखा रही है। शहर में बुधवार-गुरुवार की रात का पारा 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम केन्द्र के अनुसार गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया।

इधर, गुरुवार को शहर में कोहरे से हल्की राहत मिली। सुबह 10 बजे ही धूप निकली। दिन का तापमान में बीते 24 घंटे में 1.4 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा।

8 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को आठ शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। रात का तापमान सामान्य से चार डिग्री कम था।
न्यूनतम तापमान
पिलानी : 2.5
जैसलमेर : 3.3
अलवर : 4
जयपुर : 4.4
वनस्थली : 4.6
माउंट आबू : 4.6
झुंझुनूं : 4.7
सिरोही : 4.9

प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर जैसलमेर

सीमावर्ती जैसलमेर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में आ गया है। गुरुवार को मौसम ने और करवट ली तथा न्यूनतम तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर 3.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढक़ गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 17.8 डिग्री तक सिमट गया। राजस्थान भर में जैसलमेर शहर सीकर के बाद सबसे ठंडा साबित हुआ।

ये भी पढ़ें

CMA Foundation Result : ऑल इंडिया टॉप-10 में जयपुर के 3 होनहार, विधान छाबरा की फर्स्ट रैंक, जानिए इनकी सफलता का राज
जयपुर
CMA Foundation Result All India Top 10 Jaipur Vidhan Chhabra first rank Find out secret to their success

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 01:29 pm

Published on:

09 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान में 10-12 जनवरी को घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल भावना का अर्थ ‘भावनाओं से खेलना’ नहीं होना चाहिए

ओपिनियन

संसाधनों पर कब्जा, रणनीति और सत्ता की राजनीति

ओपिनियन

Army Day Parade 2026: जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल, देखें तस्वीरें

Army-Day-parade
जयपुर

सुसाइडः दर्द का दंश झेल नहीं पाया… दे गया उम्रभर का दर्द

जयपुर

जानलेवा मांझे से बचाव के लिए लोगों ने लगवाया थ्रेड गॉर्ड

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.