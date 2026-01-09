Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान में 10-12 जनवरी को घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट

Weather Update : पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीतदिन और शीतलहर का दौर चल रहा है। आज सुबह-सुबह अलवर जिले के सोडावास तथा आस-पास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि अगले 2-3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है, वह आगामी 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी।