सुसाइडः दर्द का दंश झेल नहीं पाया… दे गया उम्रभर का दर्द

जयपुर. सवाई मानसिंह अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग में गुरुवार सुबह बीमारी से परेशान युवक ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नेफ्रोलॉजी विभाग में भर्ती था। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और इलाज के लिए आए मरीज व परिजन दहशत में आ गए। पुलिस के अनुसार आत्महत्या करने वाले की पहचान हंसराज जाट के रूप में हुई है, जो टोंक जिले के ठोरिया पचेवर गांव का निवासी था। करीब साढ़े तीन महीने पहले उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। उसके पिता गोगाराम जाट ने किडनी दान की थी। तबीयत बिगड़ने पर डेढ़ महीने पहले उसे फिर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह अचानक हंसराज वार्ड से बाहर निकला और छठी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसके गिरते ही फर्श पर खून ही खून फैल गया और शरीर खुल गया। पोर्च में डॉक्टरों के चैंबर और बिलिंग काउंटर बने हुए हैं। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। मरीज और परिजन घबरा गए। अस्पताल में मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ देर के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है।बेटा बचाने को किडनी दी, वो ही चला गया...