Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू, देखें तस्वीरें

जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। शहरभर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।