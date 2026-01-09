Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू, देखें तस्वीरें

फोटो: दिनेश डाबी पत्रिका
Photos Of Army Day Parade: जयपुर में सेना दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल पहली बार आर्मी एरिया से बाहर जगतपुरा स्थित महल रोड पर हुई।
रिहर्सल में बच्चों और उनके परिवारों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। एक परिवार ने बताया, "हम अपने बच्चों को सेना की ताकत और बलिदान दिखाना चाहते थे।
जयपुर में आर्मी डे परेड का मुख्य आयोजन 15 जनवरी को महल रोड (जगतपुरा) पर होगा। इस परेड में भारतीय सेना के अधिकारी, जवान और कई प्रमुख लोग शामिल होंगे।
आर्मी डे परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान आम दर्शकों के लिए 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक परेड स्थल पर प्रवेश खुला रहेगा।
जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। शहरभर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।
रिहर्सल की शुरुआत भारतीय सेना के बैंड की शानदार प्रस्तुति से हुई। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित अधिकारियों ने परेड कमांडर को सलामी दी।
रिहर्सल में भारतीय सेना की अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया गया।
इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल, और बुलेट प्रूफ वाहनों जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रदर्शन हुआ।
रिहर्सल में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी प्रदर्शित की गई, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस रोबोटिक डॉग्स और ड्रोन का प्रदर्शन हुआ।
इसके साथ ही, सेना की नई स्पेशल फोर्स भैरव बटालियन को भी रिहर्सल में देखा गया, जो राजस्थान में तैयार की गई है।
यह परेड न केवल सेना के शौर्य और ताकत का प्रतीक है, बल्कि यह युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित भी करती है।
सेना के प्रदर्शन को देखकर लोगों में देशभक्ति की भावना और बढ़ी।
रिहर्सल का मुख्य उद्देश्य सेना के अभ्यास और सैन्य तैयारियों को देखना था, ताकि 15 जनवरी को होने वाली मुख्य परेड के दौरान कोई कमी न हो।
